Объявлены поиски пропавших в Хакасии матери и ее 8-летнего сына. Фото: Поиск пропавших детей - Абакан.

Внимание: объявлены поиски пропавших в Саяногорске (Хакасия) женщины и ее 8-летнего сына. О Евгении Тихоновой и Ярославе Хвосточенко ничего неизвестно с июня 2020 года, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Абакан».

- Евгении Тихоновой 31 год. Она исчезла вместе с ребенком еще летом, - говорят волонтеры. – Просто перестала выходить на связь с родными.

Те забили тревогу, обратились к поисковикам. Ориентировки на мать и ребенка появились в соцсетях. Сейчас их распространяют в Хакасии и Красноярском крае.

Приметы пропавших:

Тихонова Евгения: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, темно- русые волосы, карие глаза.

Хвосточенко Ярослав: темные волосы, карие глаза.

Если вы знаете, где находятся Евгения и ее сын, срочно звоните 8(39042) 7 52 17 (полиция) или 8 913 546 97 92 (волонтеры, Хакасия, круглосуточно).