Под Красноярском женщина повысила себе зарплату на 7 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском женщина умудрилась сама себе повысить зарплату – на 7 миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Березовский».

Пять лет 40-летняя Антонина П.* (имя изменено) трудилась бухгалтером и кассиром в стоматологии.

Причем была единственным расчетчиком – денежными потоками управляла сама. Вот и решила: отчего бы не «заработать»? Вскоре придумала, как: начисляла сотрудникам лишнее, потом в расходнике подделывала их подписи. Разницу, понятно, брала себе. В итоге сумма получилась солидная – больше 7 миллионов 470 тысяч рублей.

На бухгалтера завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Следователи МО МВД России «Березовский» допросили по делу 100 свидетелей, провели 6 почерковедческих экспертиз и еще две - судебно-бухгалтерские.

Материалы уже направлены в районный суд. Если вина будет доказана, женщине может грозить до 10 лет.