Детей-льготников на дистанте просят есть в школе или отказаться от питания. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ученикам, которым полагается бесплатное питание, предложили приехать есть в школу (находящуюся на «дистанционке») или отказаться от питания вовсе. Об этом рассказала в своем фейсбуке общественница и писательница Дарья Мосунова.

Ребенок из малообеспеченной семьи должен ехать в школу на автобусе или идти пешком в мороз ради приема пищи, который стоит 60 рублей, этот как? – задается вопросом автор поста.

Родители обсуждают ситуацию в чате. Фото: фейсбук Дарья МОСУНОВА.

Если же не явиться, надо писать заявление об отказе от питания. Получается, учиться в школе нельзя, а завтракать можно? – заключает Дарья. Напомним, все школьники 5-11 классов до 6 декабря учатся удаленно. И только «началка» продолжает посещать уроки.

По словам представителей управления образования, никто не заставляет родителей подписывать отказ от питания. Можно просто предупредить классного руководителя, что в какой-то день ребенок не сможет прийти на завтрак. Это нужно, чтобы повара в школьных столовых не готовили лишние порции.

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Вы когда-нибудь читали родительский чат дошколят в мессенджерах? Знаете, о чем чаще всего там пишут? О питании. Одна мама жалуется, что кормят невкусно. Вторая – что порция маленькая, ее сын не наедается. Третья наоборот: «У нас такие огромные порции, воспитатель через силу заставляет доедать, дочка скоро толстеть начнет» (подробнее).