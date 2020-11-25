В Красноярском крае мужчина может сесть на 10 лет из-за бутылки коньяка. Фото: стоп-кадр видео пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Житель Железногорска (Красноярский край) может сесть на 10 лет из-за бутылки коньяка. Эту историю рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На днях сотрудница одного из магазинов заметила: посетитель спрятал в рукав бутылку дорогого коньяка и направился к двери. Кинулась за ним, потребовала вернуть товар. В ответ мужчина выхватил нож, начал угрожать женщине и прохожему, что попытался вмешаться в конфликт. А после сбежал.

На место выдвинулась следственно-оперативная группа. Изучили записи с камер наблюдения, опросили свидетелей. И в течение суток вышли на подозреваемого Оказалось, это 40-летний местный житель, у которого уже есть несколько судимостей. Во время обыска у него нашли тот самый нож.

Следователи МУ МВД России по Железногорску завели на него уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободу. Сейчас подозреваемый под арестом.