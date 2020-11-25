Вслед за 20-градусными морозами в Красноярск вернется тепло

После 20-градусных морозов в Красноярске снова будет тепло. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск приходят 20-градусные морозы. Похолодает уже на днях, но ненадолго: вслед за этим в город вернется тепло, предупредили горожан специалисты гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, вся неделя будет солнечной и морозной. Сегодня, 25 ноября, днем до минус 10, ночью минус 16.

В четверг, 26 ноября, в светлое время суток минус 11, в темное – минус 18. Самыми прохладными станут пятница и суббота, 27 и 28 ноября: днем минус 12, ночью минус 19. В воскресенье, 29 ноября, слегка потеплеет: днем минус 10, ночью минус 17.

А в начале следующей недели столбики термометров снова поползут вверх. В понедельник, 30 ноября, днем ожидается минус 7, ночью минус 13. Во вторник, 1 декабря, в светлое время суток минус 8, в темное – минус 11. Одеваемся по погоде – утепляемся!