«Слепить автомобилистов не будет?»: соцсети раскритиковали новый арт-объект в Красноярске

В Железнодорожном районе у заправки и СИЗО монтируют зеркальный шар. Фото: паблик "Город Красноярск".

Новый арт-объект едва успел появиться в Красноярске, а уже вызвал критику в соцсетях. На улице Республики (в Железнодорожном районе) рядом с автозаправкой и СИЗО монтируют пятиметровый зеркальный шар, сообщили в официальном паблике администрации.

Почему для арт-объекта выбрали именно это место, не объясняют. Зато уверены: зеркальная сфера станет новой достопримечательностью. «Днем можно будет полюбоваться отражением города, ночью – эффектной подсветкой», - говорят создатели. Арт-объект поставили на средства предпринимателей, это их подарок ко дню рождения Железнодорожного района. 29 ноября ему исполняется 41 год.

Впрочем, в соцсетях к подарку отнеслись пока без особых восторгов:

Арт-объект - подарок предпринимателей ко дню рождения района. Фото: паблик "Город Красноярск".

- Слепить автомобилистов шар не будет? – обсуждают горожане.

- Ммм, классно. Посреди дороги и напротив жилых домов ему, конечно, самое место.

- Вандалы не разобьют?

- Достали эти арт-объекты. Не знают, куда деньги деть. Детдому помогите.

- С пневмата из соседнего дома не расстреляют?

- Вас послушать, так лучше вообще ничего не делать! Стараются украсить город, и на том спасибо!

А вы как думаете?

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