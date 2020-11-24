В Красноярске променад на Красрабе украсят световыми деревьями к новогодним праздникам

На променаде установят световые деревья Фото: администрация города

Глава Красноярска Сергей Еремин проинспектировал променад на Красрабе, который по его задумке должен стать важной пешеходной зоной.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что работы ремонту участка от улицы Чайковского до Красраба, 46 были начаты 31 июля 2020 года. На его обновление потратили около 31,2 миллионов рублей.

Сейчас работы уже полностью завершены: уложена брусчатка трех видов, заменены бордюры, установлена уличная мебель - скамейки и урны, которые располагаются вдоль прогулочной зоны и в специальных карманах. Променад сделали удобным и для маломобильных горожан: были обустроены плавные спуски с прогулочной зоны, а при выходе на пешеходные переходы спуски оснащены тактильной плиткой.

Высажено 180 деревьев и 650 кустарников, уложены газоны.

На участке появились парковые современные энергоэффективные светильники, приведены в порядок и примыкающие проезды во дворы.

- Это общественное пространство уже стало новой изюминкой правобережья, - сказал Сергей Еремин. - В 2021 году займемся обновлением сквера возле ДК им. 1 Мая. А в перспективе здесь у нас должна быть сформирована единая пешеходная ось, протяженностью около 2 километров, куда войдут также парк им. 1 Мая и набережная.

А к новогодним праздникам на променаде установят световые деревья, которые будут создавать праздничную атмосферу.