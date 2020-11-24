На правобережье Красноярска с 11 декабря изменится схема движения

Новая схема движения Фото: администрация города

На правобережье Красноярска с 11 декабря изменится схема организации дорожного движения на Транспортном проезде. Ее водят на постоянной основе, и менять после не планируют. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в мэрии.

Речь идет об участке в районе здания №2 по Транспортному проезду. Там будут установлены знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор».

- Такое решение было принято для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности на данном участке, - пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.

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