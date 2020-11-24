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Племянницу Анатолия Быкова заподозрили в многомиллионном мошенничестве

Ей и еще двум ее подельникам грозит до 10 лет лишения свободы
Ольга КОСТИНА
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В уголовном деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей

В уголовном деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Племянницу Анатолия Быкова заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает Newslab со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что полиция по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбудила уголовное дело на мошеннические действия с недвижимостью в отношение двух мужчин и женщины, которая и является родственницей экс-депутата.

В краевой полиции сообщили, что обвинение было предъявлено за незаконное оформление права собственности на нежилое помещение стоимостью порядка 40 миллионов рублей.

- В период с июля по октябрь 2014 года злоумышленники незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Указанное нежилое помещение по решению районного суда в 2015 году возвращено в собственность администрации Красноярска.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Суд определили им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал