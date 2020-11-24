Пассажирку рейсового автобуса, столкнувшегося с «КамАЗом», на попутках доставили в больницу

В результате ДТП пострадала одна из пассажирок Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

24 ноября днем на 908 километре трассы Р-255 (возле Уяра) в Красноярском крае произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса и большегруза.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края, ДТП произошло в 10.45 утра. По предварительной информации, рейсовый автобус «Красноярск-Абан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом».

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В результате столкновения пострадали двое – водитель автобуса и одна из его пассажирок. Мужчине оказали разовую медицинскую помощь прямо на месте. А вот женщину на попутках доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИЬДД, туда также выехало руководство полиции Уярского района. Обстоятельства случившегося устанавливаются.