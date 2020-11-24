В Красноярском крае завершен ремонт двух мостов на трассе Р-257 «Енисей»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» завершило ремонт мостов через реку Крючиха и ручей Пашенов Ключ на федеральной автомобильной дороге Р-257 «Енисей».

В ходе ремонта полностью заменено мостовое полотно, резино-металлические опорные части, деформационные швы. С целью защиты поверхностных слоев конусов моста от внешних разрушающих воздействий, вызываемых процессами водной и ветровой эррозии, их укрепили матрацно-тюфячными габионными конструкциями. Для повышения безопасности дорожного движения установили металлическое барьерное и перильное ограждения, новые дорожные знаки, на проезжей части моста и подходов к нему термопластиком нанесли разметку.

Кроме того, в процессе ремонтных работ мостовики устроили систему водоотвода, выполнили косметический ремонт пролетных строений и опор моста.

В результате ремонта, благодаря увеличению габаритов проезжей части до нормативных параметров и замене устаревших конструкций, введенные в эксплуатацию искусственные сооружения отвечают всем современным требованиям безопасности и справятся с существующими нагрузками.