Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%

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Новая ставка действует для рефинансирования ипотеки, оформленной в сторонних банках с соотношением кредит/залог не более 70% и программой страхования. Для кредитов с соотношением кредит/залог до 80% применяется ставка 7,8%. Сумма кредита – от 0,5 млн до 30 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

«Открытие» предлагает рефинансирование кредитов с целью покупки жилья на первичном (у аккредитованного банком застройщика) или вторичном рынках недвижимости, а также на погашение ипотеки, обеспеченной залогом квартиры. Рефинансировать кредит можно по истечении 6 месяцев с даты его оформления.

«Сегодня ставки по ипотеке находятся на своих исторических минимумах – вполне естественно, что люди хотят рефинансировать кредиты, взятые ранее под более высокий процент, - говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Наша ставка по рефинансированию одна из лучших на рынке. Оформить кредит, получить решение и консультацию банка можно онлайн, а документы для заключения сделки наш сотрудник доставит в любое удобное время и место. Рефинансирование в «Открытии» - это не только выгодно, но и удобно».