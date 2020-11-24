Подрядчик сорвал срок сдачи лестницы в красноярском микрорайоне «Орбита»

Работы пока еще в самом разгаре Фото: admkrsk.ru

За каждый день просрочки подрядчику, ведущему ремонт в микрорайоне «Орбита» придется заплатить штраф. Об этом сообщили в мэрии. Как уже писала «Комсомольская правда» - Красноярск, строительство надземного пешеходного перехода и обустройство лестничного схода в этом месте обеспечит пешеходную доступность микрорайона с Николаевским мостом.

К обустройству данного объекта приступили еще в августе. Демонтировали старую деревянную лестницу, на месте которой должен появиться новый лестничный сход из металлического каркаса с перилами, пандусами и противоскользящим покрытием для передвижения мам с колясками. После за счет восстановления и продления существующих линий еще должны сделать освещение.

Продолжается строительство лестницы Фото: admkrsk.ru

- Контракт на обеспечение пешеходной доступности от улицы Дачная до нового надземного перехода через Николаевский проспект выиграло МП «ДРСП Ленинского района», - пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства Красноярска. - Однако работы на объекте поначалу вела субподрядная организация. Сейчас на склоне работают как представители генерального подрядчика, так и дополнительные бригады.

Работы по контракту должны были завершиться еще 30 октября. Но подрядчик обозначил новые сроки – в декабре. Поэтому за тем, что происходит на объекте сейчас со стороны администрации - ежедневный контроль.

К обустройству данного объекта приступили еще в августе Фото: admkrsk.ru

В настоящее время на склоне обустроен водоотвод, подпорные конструкции, тротуары на верхнем и нижнем ярусе, закреплены винтовые сваи. Но работы еще достаточно. Только начали устанавливать металлические лестничные пролеты, чтобы их потом соединить. Почему случилась задержка? В организации пояснили так: возникли трудности с закупкой материалов, из-за чего монтажные работы начались позже намеченного срока.