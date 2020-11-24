В Сосновоборске во время тушения пожара в гараже нашли тела двух мужчин

В пожаре погибли два человека Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пожар в одном из гаражных боксов Сосновоборска произошел 23 ноября. При тушении огня пожарные обнаружили на месте ЧП тела двух мужчин. Об этом сообщили в следкоме.

Личности погибших удалось быстро установить. Это местные жители, одному 42 года, второму – 58. Оба отравились угарным газом.

По предварительным данным следователей, мужчины находились в гаражном боксе, принадлежавшем одному из них. Выпивали спиртное. После случился пожар. Его причиной могла стать непотушенная кем-то из них сигарета.

По данному факту следователи сейчас проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

- Назначены необходимые экспертные исследования с целью установления причин смерти погибших и причины пожара, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.