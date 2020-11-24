После жалобы жителя Канска приостановили деятельность лесопильного предприятия

Житель Канска сообщил о нарушении Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края обратился житель Канска. Он стал свидетелем того, как с территории одного из предприятий трактор перевозил отходы лесопиления на ближайшую свалку. Мужчина не стал молчать и решил сообщить, куда следует.

Инспекторы министерства выехали на место и убедились, что несанкционированная свалка существует, ее площадь - 5452 квадратных метров. На земельном участке были отходы 5 класса опасности: горбыль из натуральной чистой древесины, кора с примесью земли, щепа, опилки и стружка натуральной чистой древесины.

- Выяснилось, что вблизи замусоренной территории работает ООО «Лес-экс», - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального министерства экологии и рационального природопользования. - На предприятии распиливают древесину и складируют круглый лес. Отходы лесопиления размещаются на стихийной свалке.

В настоящее время предприятие привлечено к административной ответственности, руководству выдано предписание об устранении нарушений, составлен протокол о временном запрете деятельности до тех пор, пока не будет ликвидирована свалка. Также дан срок в полгода, чтобы разработать проект, по которому будет проведена рекультивация земельного участка.

Добавим, что информацию о несанкционированных свалках лучше подкреплять фото и видеоматериалами. Это поможет специалистам ведомства более оперативно установить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.