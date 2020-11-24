Родители старшеклассников в Норильске просят отменить дистанционку

Родители в Норильске просят вернуть очное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

В социальных сетях Норильска опубликовано обращение от родителей старшеклассников к исполняющему обязанности главы города Николаю Тимофееву с просьбой отменить дистанционное обучение для учеников 9 и 11 классов.

Один из доводов: из-за плохого интернета детям сложно усваивать новый материал, видео прерывается, учитель не успевает необходимый материал. А в этом году впереди экзамены ЕГЭ и ГИА.

«Ни в гимназии, ни в Норильске в целом не были готовы к такому формату. Всю первую четверть этого учебного года учителям пришлось восстанавливать пробелы в знаниях по темам, что были весной», - переживают мамы и папы.

Родители просят разрешения самостоятельно решать вопрос о переходе на дистанционное обучение.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что региональное министерство образования рекомендовало продлиться удаленную учебу для учащихся 5-11 классов до 6 декабря. В списке крупные города края: Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск.

Для студентов колледжей и техникумов и вовсе продлили дистанционное обучение до 31 декабря 2020 года.