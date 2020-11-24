Жители Красноярского края в 2020 году стали реже жениться и разводиться

жениться стали реже, но и разводиться тоже Фото: Мария ЛЕНЦ

Довольно противоречивая информация пришла от статистиков. Если верить цифрам, то пандемия наложила отпечаток и на семейную жизнь. Специалисты Красноярскстата подсчитали, сколько было заключено браков и оформлено разводов в Красноярском крае с января по сентябрь 2020 года. За основу взяли данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в регионе узами брака за это время свои отношения связали 12 314 пар. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то число заключенных браков уменьшилось на 19,1 процента.

Расторгли семейные отношения - 9 144 пары. Число разводов по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 13,3 процента. Получается, что на 1000 браков пришлось 743 развода.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что у соседей?

В Республике Хакасия с января по сентябрь 2020 года узаконили супружеские отношения 2 327 пар. В сравнении с 2019 годом браков стало меньше на 13,8 процента. Развелись 1888 пар. Число разводов увеличилось на 7,5 процента (на 1000 браков приходилось 811 разводов).

В Республике Тыва за девять месяцев 2020 года отправились под венец 1196 пар. В сравнении с прошлым годом число заключенных браков уменьшилось на 24,1 процента. Расстаться решили 412 пар. Это означает, что число разводов в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 23,4 процента (на 1000 браков приходилось 345 разводов).