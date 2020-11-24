В Красноярском крае полыхнул частный дом, погибли люди

Пожар произошел рано утром Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае утром 24 ноября произошел серьезный пожар, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, одноэтажный двухквартирный жилой дом в поселке Недокура Кежемского района загорелся в 06:11 часов. По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту пожара горел пол, сильное задымление.

Был объявлен ранг пожара №1 (небольшое возгорание).

Предварительная площадь пожара - 34 квадратных метров. Что стало его причиной ЧП, сейчас устанавливается. На месте работают сотрудники спецслужб. Опрашиваются местные жители, возможные свидетели. Проводится осмотр места происшествия.

Известно, что в огне погибли люди, но пока неизвестно, сколько именно человек.

Тушили пламя 23 человек, привлекалось 8 единиц техники, в том числе от МЧС - 7 человек и 3 единицы техники.

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