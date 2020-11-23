В Красноярске за неделю выявили 1759 нарушителей масочного режима. Фото: пресс-служба администрации

В Красноярске за минувшую неделю выявили 1759 нарушителей масочного режима. На всех составили протоколы, 250 из них уже направили в суд, каждому наверняка определят штраф. Все это связано с ужесточением антикоронавирусных мер и обеспечением безопасности.

И пусть кто-то негативно воспринимает такие меры, на самом деле ситуация в городе очень серьезная: 12 623 заболевших – такой показатель по городу, каждый день прирост составляет 84-88 человек. При этом горожане жалуются на то, что врачи к ним на вызов долго едут, хотя сами медики работают на пределе возможности.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в Красноярске с прошлой недели работают специально созданные мобильные бригады. В них входят специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии. Они проверяют, как соблюдается масочный режим в магазинах, торговых центрах, павильонах, кафе и ресторанах, а также в общественном транспорте и на остановках.

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