Глава Красноярска объявил охоту на черных кошек и пообещал награду

Черная кошка гуляет где-то по городу. Фото Сергея Еремина

Глава Красноярска объявил охоту на черных кошек. Не пугайтесь, никакой мистики. И обижать животных тоже никто не собирается. Сергей Еремин назвал это «Кошачий квест», а его условия рассказал на своей странице в «Инстаграме»:

«Этой осенью в одном из городских пространств «поселились» две прикольные кошки. В народе говорят, если черная кошка перейдет дорогу, то жди неприятностей. Так вот от этих кошек такого подвоха ждать не нужно – дорогу они вам точно не перебегут. Зато заставят улыбнуться».

Судя по фотографии, можем предположить, что силуэты кошек находятся на какой-то городской вертикальной поверхности. Небольшая подсказка – мимо них Сергей Еремин частенько ходит пешком.

«Вообще, такие детали в пространстве города «растепляют» атмосферу, делают город более уютным. Но сейчас не об этом. На днях общался с молодыми ребятами, задал им вопрос про этих кошек, а они и не в курсе. Поэтому решил и вас, своих подписчиков, проверить».

А вот и задание: кто первым опубликует селфи с этими двумя хвостатыми, отметит аккаунт главы с хэштегом #кошкикрасноярска, тот получит приз – новогоднюю экскурсию на крышу администрации для двоих.