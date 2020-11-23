В Красноярском крае завели дело на полицейского за хищение наркотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе завели уголовное дело на сотрудника полиции, которого подозревают по статье «Хищение наркотических средств лицом, с использованием своего служебного положения» (пункт «в» части 2 статьи 229 УК РФ). Факт хищения был выявлен собственной службой безопасности, затем материалы передали в краевой следком, который и занимается расследованием.

Что известно на этот час. Подозреваемый – 30-летний сотрудник тылового обеспечения ОМВД России по Богучанскому району. В его служебные обязанности входило вести учет и хранение вещественных доказательств. Все они находились в специальной камере хранения в здании районного отдела полиции.

По данным следствия в период с 2016 по октябрь 2020 года подозреваемый похищал наркотики из камеры вещдоков для личного потребления: не вскрывая упаковку, прокалывал ее и отсыпал порошок. Долгое время это оставалось незамеченным. Но, как говорится, до поры, до времени. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.