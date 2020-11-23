Глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Валентин Коновалов выразили соболезнования по поводу смерти Виктора Зимина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол и Виктор Зимин. Фото: страница Шолбана Кара-оола в соцсетях

Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким Виктора Зимина по поводу его безвременной кончины. Их связывали не только общие границы двух регионов, которыми они руководили, но и дружеские отношения. На своих страницах в социальных сетях Шолбан Валерьевич написал:

«Не стало Михалыча... Мне, как и многочисленным его друзьям, будет его не хватать. Виктор Михайлович Зимин для многих был надежным, искренним и верным товарищем. Земля ему пухом и долгая память. Осталась общая мечта – развивать дороги нашей Сибири. Теперь уже без него... Но в душе всегда будет с нами. Мои соболезнования супруге Татьяне Николаевне, всем родным и близким...»

Также выразил сожаления и нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов:

«23 ноября в Москве на 59 году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия с 2009 по 2018 год Виктор Михайлович Зимин. По настоящее время он занимал должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Дирекции развития железных дорог Восточного полигона. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.