В Красноярском крае в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Большемуртинском районе края 22 ноября произошла смертельная авария, в которой погибли два человека, еще трое ранены. Территориально это 110-й километр региональной дороги Р-409 Красноярск – Енисейск, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на ГИБДД края.

Предварительно известно, что за рулем автомобиля «Хонда» находился 54-летний житель Красноярского края. Иномарка двигалась в сторону Енисейска и по неустановленным пока причинам вылетела на полосу встречного движения в тот момент, когда там находилась отечественная «Лада». Произошло лобовое столкновение.

На месте скончались 66-летний водитель «Лады» и его 63-летняя пассажирка. Ее двум пассажирам из обоих автомобилей понадобилась госпитализация. Водитель «Хонды» пострадал незначительно. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.