В Красноярске благоустроили кладбище Бадалык. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске завершилось благоустройство кладбища Бадалык. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства. Основной акцент в этом сезоне был сделан на Аллее почетных захоронений: преобразили старую часть, обустроили новую и еще подготовили дополнительный участок. Там появились удобный тротуар с уличными диванами и скамейками, на дороге уложен новый асфальт плюс новая брусчатка в пешеходных зонах.

Преображение центральной аллеи – это продолжение большой работы на Бадалыкском кладбище. Она началась еще в прошлом году с приведения в порядок входных групп, участков вдоль улицы Ремесленная и в районе храма.

В мэрии добавили, что в прошлом году под кладбище отвели дополнительный участок, сейчас его также распланировали и благоустроили. Участок разбит на секторы, там уже проложены дорожки, так что полностью готов и открыт для плановых захоронений.

Напомним, что Бадалыкское кладбище является знаковым местом не только для города Красноярска, но и для всего региона и даже страны. На одном из самых больших погостов России захоронены деятели культуры, науки, известные спортсмены и политики. Почтить их память приезжают жители других городов и стран. Масштабных благоустроительных работ на кладбище не проводили с советских времен, сейчас погост делают более удобным для посещений и приводят в соответствие современным требованиям к городскому комфорту.