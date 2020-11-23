ВТБ запускает инвестиционную онлайн-игру «Квест-инвест»

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20 ноября стартовал «Квест-инвест» от ВТБ – интерактивная онлайн-игра на тему инвестиций и управления финансами, состоящая из трёх мини-квестов. Участники квестов получат возможность проверить свои знания и эрудицию, развить свои аналитические способности и управлять капиталом без риска. Принять участие в квесте могут все совершеннолетние граждане России в период с 20 ноября по 20 декабря 2020 года.

Квест состоит из трёх этапов: «Финансист», «Инвестор» и «Трейдер». Этап «Финансист» – это увлекательная проверка знаний в шести разных областях, где важно отвечать правильно и быстро. При этом участники при ответе на вопросы сами определяют ставки, распоряжаясь виртуальным стартовым капиталом. «Инвестор» позволяет игрокам за несколько минут прожить год на фондовом рынке, инвестируя в капитал российских и зарубежных компаний на основании аналитики и новостей. Симуляция основана на исторических котировках реальных корпораций, название которых можно узнать только в конце квеста. Участникам этапа «Трейдер» открывается еще больше возможностей попробовать свои силы на фондовом рынке, инвестируя виртуальный миллион в ценные бумаги, не рискуя ничем.

Победители каждого из квестов и лидеры по итогам общего зачёта получат ценные подарки: планшеты, современные городские рюкзаки, bluetooth-колонки, док-станции, зарядные устройства, а также скидку на брокерское обслуживание в ВТБ. Ознакомиться с правилами акции, зарегистрироваться и принять участие можно на сайте https://quest.vtb.ru/.