Эксперт «Балтики» рассказала сибирским маркетологам о возможностях промо в агрегаторах

18 и 19 ноября 2020 года в Новосибирске в онлайн-формате прошла шестая по счету конференция EmarketingSib-2020. В рамках конференции эксперт пивоваренной компании «Балтика» поделилась с маркетологами Сибири кейсом по развитию продаж и продвижению продукции с помощью механики персонализированных предложений, которая позволила компании увеличить объем продаж и количество чеков на 123% и 78% соответственно*.

В своем выступлении Юлия Вержбицкая, сотрудник компании «Балтика», поделилась успехами проведения персонализированных промо как альтернативы ценовой гонке, которая разворачивается на высококонкурентных рынках. В частности, эксперт отметила, что промо давление в FMCG-рынке в России сейчас значительно выше, чем в большинстве европейских стран, и оно продолжает расти за счет расширения промоассортимента.

Реализацию механики персонализированных предложений с кэшбеком «Балтика» проводила на базе агрегатора скидок «Едадил» с апреля по конец июня 2020 года. Персональные предложения формировались в зависимости от категории, к которой относится покупатель, на основе лояльности к бренду, поведения покупателя при выборе напитков в магазине, истории покупок и т.д. Для каждой категории была предложена наиболее эффективная механика кэшбэка.

«Механика позволяет настроить персональные предложения для различных категорий покупателей: новых клиентов; тех, кто покупает наш продукт регулярно; или покупателей, которые раньше приобретали наши напитки, но по каким-то причинам в последнее время этого не делали», - отметила эксперт.