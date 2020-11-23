Банк «Открытие»: у каждого второго сибиряка во время пандемии появилось желание начать копить деньги

79% сибиряков за время пандемии поняли, что им необходима финансовая подушка безопасности. При этом 34% начали копить в разгар коронакризиса, а 15% стали инвесторами. Самыми доходными инструментами, по мнению сибиряков, являются банковские вклады и недвижимость. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

34% жителей СФО начали копить деньги во время пандемии. Еще 43% опрошенных пока не копили, но пандемия заставила их задуматься об этом. Лишь 8% твердо заявили, что никогда не копили деньги и не собираются этого делать.

15% сибирских респондентов заявили, что стали в этот период инвесторами. У 27% опрошенных есть конкретная цель накоплений. На «черный день» откладывают деньги 30% сибиряков. На обычные бытовые нужды тратят накопления 25%.

7% опрошенных заявили, что тратят накопления на инвестиции. 3% вообще не намерены тратить накопленные деньги и хотят оставить их детям.

Самым доходным инструментом для накоплений и инвестиций, по мнению сибиряков, сейчас являются вложения в недвижимость. Так полагают 44% опрошенных.

31% сибиряков считают лучшим средством накопления классический банковский депозит. 17% сибиряков предпочитают конвертировать сбережения в иностранную валюту, 19% - инвестиции в собственный бизнес.

Откладывать наличные и хранить их дома предпочли 15% опрошенных. 9% жителей Сибири готовы инвестировать сбережения в криптовалюту, в частности, в биткоин.

*Опрос проведен банком «Открытие» 09-17 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.