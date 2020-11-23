Причина смерти Виктора Зимина Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-глава Республики Хакасия Виктор Зимин скончался сегодня, 23 ноября, в 5 часов утра по московскому времени, в Москве. В течение трех месяцев он находился на лечении в военном госпитале при институте имени Вишневского. Причиной смерти экс-политика, а ныне заместителя генерального директора ОАО «РЖД» называют осложнения, вызванные коронавирусом – двухстороннюю пневмонию.

Известно, что Виктор Зимин заразился COVID-19 еще в августе, после рабочей поездки на Дальний Восток. Три месяца он провел на госпитализации, но лечение не принесло результатов. Осложняло процесс лечение и то, что Виктор Зимин находился в зоне риска из-за других заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-глава Хакасии заразился коронавирусом. Виктор Зимин попал в больницу с диагнозом COVID-19

Экс-глава (а ныне заместитель генерального директора ОАО «РЖД») Виктор Зимин заразился коронавирусом. Сейчас он находится в инфекционном госпитале (подробнее).

Умер экс-глава Республики Хакасия Виктор Зимин.

Умер экс-глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Это случилось сегодня, 23 ноября, в 9 часов утра по местному времени, (5 часов по Москве). Первыми об этом сообщили мессенджеры со ссылкой на источники, близкие к окружению бывшего губернатора. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Красноярской железной дороги (подробнее).