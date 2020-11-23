В Красноярском крае полностью потушили свалку биохимических отходов

Под Канском полностью ликвидировали очаги горения на свалке биохимических отходов. Для этого пришлось все прогары засыпать слоем золы и глины, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Проблемы на полигоне начались давно, когда защитный слой на хранилище лингина был нарушен и отработанные химикаты стали тлеть. Еще в декабре 2017 года там был введен режим повышенной готовности в связи с прогарами в защитном слое саркофага. Специалисты минприроды мониторили качество атмосферного воздуха. Были зафиксированы превышения по формальдегиду, фенолу, сероводороду, оксиду углерода, взвешенным частицам.

Для ликвидации горения из резервного фонда правительство края выделило почти 27 миллионов рублей. На территорию хранилища завезены 134 тысячи кубометров золошлака, грунта и глины. В настоящее время рассматриваются технологические способы утилизации опасного объекта и рекультивации земельного участка. Работу планируются начать в 2022 году.