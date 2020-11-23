Правила онлайн-шопинга от Почты России

Стартовал сезон интернет-распродаж и предновогоднего онлайн-шопинга. Почта России напоминает о лайфхаках и цифровых сервисах, которые помогут делать и получать покупки просто, безопасно и с удовольствием.

1. Выбирайте магазин, подключенный к услуге «Легкий возврат». Тогда вернуть не подошедший товар можно будет в почтовом отделении только по трек-номеру, без паспорта и чека, бесплатно.

2. При заказе товара без ошибок указывайте свой почтовый адрес и индекс. Уточнить его можно на официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении.

3. Выбирайте отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она может обозначаться «Registered mail». Так вы сможете отследить весь путь посылки.

4. Оформляя заказ настаивайте на опции «Ценная посылка». Ее проверят при вас в почтовом отделении. Если внутри окажется не ваш товар – вы вправе отказаться от его оплаты. Вместе с вашей претензией и актом от почтовиков, интернет-покупку отправят продавцу за его же счет.

5. Оформите упрощенное получение отправлений. Однажды внеся свои данные в единую базу Почты России, вы будете получать свои посылки без паспорта и заполнения бумажных извещений, по коду из СМС.

6. Приходите на почту по предварительной записи. Минимум за час до визита запишитесь на сайте или через мобильное приложение. Получите любую почтовую услугу без очереди.

7. Закажите доставку посылки, мелкого пакета или заказного письма на дом. С помощью мобильного приложения, на сайте или по телефону 8-800-100-00-00. Посылку вам принесет курьер или почтальон. Выходить из дома или офиса не потребуется.