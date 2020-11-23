В Красноярском зоопарке животные ушли в спячку. Фото: "Роев ручей"

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» животные ушли в зимнюю спячку. Медведи охотно воспользовались предложенной им сотрудниками зоопарка свежей соломой и соорудили из них перину. Также в своих домиках уснули до весны еноты, сурок, барсук, ежи. Все прошло, согласно графику.

Зато другим животным зима принесла новые ощущения. В первую очередь копытным, которые привыкли к снегу. Это зубры, верблюды, олени. А также тиграм, волкам, белым медведям – им-то зима не страшна.

В парке напомнили, что ворота для посетителей по-прежнему открыты, красноярцев и гостей города рады видеть у себя. Однако просят соблюдать меры безопасности – носить маски, выдерживать социальную дистанцию. Из соображений безопасности по-прежнему закрыты вольеры с приматами и пресмыкающимися, акватеррариум.

Добавим, что в парке начали подготовку к Новому году. Там обещают необыкновенную программу. Узнать последние новости можно в социальных сетях «Роева ручья».