В Красноярском крае спасатели сняли рыбака с отколовшейся льдины. Фото: ГО ЧС Красноярского края

Минувшие выходные для спасателей выдались напряженными. Жители края вновь подбросили им работы. В агентстве ГО ЧС Красноярского края рассказали, что в субботу 21 ноября пришлось вызволять из беды жителя поселка Бражное в Канском районе. Мужчина отправился на рыбалку, не убедившись, что лет достаточно окреп. В результате льдина откололась и он остался на ней, сам выбраться не смог – пришлось вызвать спасателей. Они эвакуировали его на берег.

А в воскресенье в национальном парке «Столбы» в районе Китайской стены заблудилась группа туристов, старшему из которых – 20 лет. На их поиски и краевых спасателей ушло почти пять часов. Поисково-спасательные работы осложнялись тем, что группа не стояла на месте, а плутала по территории, хотя находясь при этом на связи. С наступлением темноты пропавших наконец обнаружили и доставили в город.