Красноярская прокуратура требует максимально быстро расселить пятиэтажку на улице Тельмана Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура требует у городских властей максимально быстро расселить пятиэтажку в микрорайоне Зеленая роща, на улице Тельмана, 47 б. Здание, по оценке привлеченных экспертов, находится в аварийном состоянии, несущая способность его строительных конструкций исчерпана, имеется опасность обрушения, необходимо прекратить эксплуатацию части дома и расселить жителей шестого подъезда, прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что проверка проводилась в рамках соблюдения жилищного законодательства. Ранее по этому дому уже были нарекания, жильцы требовали признать его аварийным, опасались, что в какой-то момент может произойти ЧП, писали властям. Но администрация города отказывалась принимать такое решение. На сей раз прокуратура сделала представление заместителю главы города и взяла ситуацию на контроль.