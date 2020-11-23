В Красноярске маршрутный автобус на ходу догнал и врезался в троллейбус. Стоп-кадр видео

В Красноярске автобус 51 маршрута догнал и врезался на полном ходу в троллейбус маршрута № 15. Произошло это около 20:10 часов вечера в субботу 21 ноября на улице Партизана Железняка, рядом с остановкой «Зенит». Водитель автобуса уверяет, что его подрезали. Однако на этом участке улицы есть камеры уличного видеонаблюдения, с которыми не поспоришь – на записи хорошо видно, что оба транспортных средства ехали по выделенной линии, а легковые автомобили им даже не мешали. Но только троллейбус – медленно, а автобус мчался и не пытался объехать или затормозить. Но даже и если пытался сделать это, видео этого не заметно.

В результате есть пострадавшие. Очевидцы говорят: в обоих транспортах пассажиры попадали на пол. В троллейбусе две 17-летние девушки ударились головой, до крови. Был и герой – молодой человек со сноубордом из автобуса, который быстро организовал помощь, однако после он исчез и его даже не успели поблагодарить за это.