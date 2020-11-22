В центре Красноярска с 23 ноября изменится схема движения

Новая схема движения Фото: администрация города

Водителям напомнили о введении новой схемы движения в центре Красноярска. Она станет постоянной и начнет действовать с понедельника, 23 ноября.

Изменения коснутся участка на пересечении улиц Дубровинского - Диктатуры Пролетариата, где обустроен шлюз. Там будут установлены новые дорожные знаки и технические средства, которые перераспределят поток автомобилей.

- Один из участков улицы Дубровинского, ограниченный шлюзом, станет односторонним, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города. - Если раньше при движении со стороны Речного вокзала, на улице Диктатуры Пролетариата можно было повернуть только с крайней правой полосы, то теперь такой маневр можно будет сделать, используя две полосы движения.

Кроме того, на перекрестке Дубровинского - Диктатуры Пролетариата при движении со стороны Николаевского моста запретят поворачивать направо. Для такого маневра можно будет использовать только шлюз.

В мэрии добавили, что такое решение приняли на рабочей группе по оптимизации дорожного движения. Предполагается, что нововведения позволят увеличить пропускную способность этого участка.