4-летний мальчик из Канска нарисовал цветы для своей мамы, которая работает доктором и сейчас болеет

4-летний Глеб Шайхутдинов нарисовал рисунок для своей мамы Фото: личный архив

В Красноярске завершается прием заявок на конкурс «Открытка для мамы -2020», который медиахолдинг «Комсомольская правда» -Красноярск и компания «Буарон» проводят в преддверии самого светлого праздника Дня матери. В этом году он выпадает на 29 ноября.

Очень многие участники нарисовали или сделали цветы. Каждому хотелось порадовать свою любимую мамочку. А вот 4-летний Глеб Шайхутдинов из Канска надеется, что его букет поможет маме быстрее выздороветь. Вот что он написал под своим рисунком: , 4 года

«Моя мама врач и сейчас она болеет. Мама, выздоравливай, и мы скоро увидимся!».

9-летняя Вероника Демко из Красноярска тоже очень-очень хотела порадовать маму, ведь у нее был такой непростой период:

Вероника Демко сделала открытку для своей мамы Фото: личный архив

«Мы с моим младшим братиком очень, очень любим нашу мамочку. Она сильно болела, и я хочу ее порадовать. Вот и сделала открытку с ее любимыми цветами белыми розочками».

Более 300 ребят отправили свои рисунки, поделки и аппликации. И ведь еще не все работы выставлены. До завтрашнего дня продолжается прием заявок. Сфотографируйте или отсканируйте рисунок, а после загрузите изображение на страницу конкурса на сайте kp.ru (от каждого участника принимается только один рисунок). В описании укажите данные автора (имя, возраст). Не забудьте написать контактный телефон и электронную почту для связи (на сайте не размещается).

Голосование стартует 23 ноября в 12.00 часов и продлится по 28 ноября включительно. Потом с 29 по 30 ноября подведем итоги.

Победят 5 участников, трое из них – лидеры голосования, еще двое – выбор редакции «Комсомольская правда» и партнера проекта.

Победители получат наборы канцелярии для рисования (краски, карандаши, фломастеры, кисточки, альбом и сумку) и книги, а также подарок от «Комсомолки».

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.