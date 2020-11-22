Щенок, который искал хозяина, едва не погиб на погрузочной площадке в Красноярске

Малине нужен дом Фото: Екатерина Михневич

Эта крошка так хотела найти своего хозяина, что бросалась к каждому, проходящему мимо человеку. Она заглядывала в глаза и, казалось, спрашивала: «Возьмешь меня домой?». И ее совсем не пугали проносящиеся мимо громыхающие грузовики, вообще весь этот окружающий шум и грохот.

Это было 5 ноября. В тот день Екатерина поехала в Красноярск по рабочим вопросам. Сама она живет в Сосновоборске – волонтер, общественник, уже 10 лет занимается спасением уличных животных.

- В тот день я поехала по рабочим вопросам на склад отгрузки одной крупной Красноярской компании, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Екатерина. - За 3 года работы я ни разу не видела там собак! Но, это был особенный день… Погрузочная площадка. Туда-сюда снуют погрузчики, автомобили, от газели до фуры и она, красотка, неуклюжая в силу своего щенячьего возраста. Бежит за каждым, ластится.

Такой ее нашли на базе Фото: Екатерина Михневич

Воображение сразу нарисовало страшные картины: щенок (а это оказалась девочка) под колесами грузовика. Пока решала вопросы рабочие, нашла ей передержку. Поэтому уезжали они вместе.

Малина! Так Екатерина назвала спасенную собачку. Сейчас она на передержке и проходит все необходимые процедуры. Ей примерно 4-5 месяцев.

- Очень хочется ей найти семью с частным домом, девчонка очень активная, ласковая, ориентирована на человека, - говорит Екатерина. – Она любит много гулять. Стерилизацию по достижению возраста я беру на себя.

Если вы готовы стать самым лучшим хозяином для Малины, то звоните: 8-923-289-91-37 (Екатерина).