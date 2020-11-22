На стелу, которую перенесли из-за расширения трассы, вернули Орден Красноярска

На стелу вернули Орден Красноярска Фото: администрация города

На стелу, которую сейчас установили возле Дрокинской горы, прикрепили Орден Красноярска.

- Многие красноярцы интересовались, почему стелу на новое место установили, а орден – нет, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Его временно демонтировали для удобства перевозки конструкции. После того, как стелу перевезли и закрепили, орден вернули на прежнее место.

Подсветку, кстати, тоже обещали восстановить в ближайшее время. Напомним, стелу «Красноярск», которая ранее располагалась на въезде в город, пришлось перенести из-за расширения федеральной трассы. Операция по переносу одного из символов города началась в ночь на 12 ноября, а завершилась 15 ноября.

СПРАВКА КП

Орден Октябрьской Революции - это один из высших орденов СССР, учрежденный указом Президиума Верховного Совета СССР 31 октября 1967 года. Орденом награждались граждане СССР и других государств, предприятия, учреждения, а также республики, края, области и города. Красноярск награжден Орденом Октябрьской Революции 10 августа 1978 года.

В верхней части пятиконечной эмалевой звезды изображено знамя с надписью «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». В центре звезды - серебряный пятиугольник с изображением крейсера «Аврора». В нижней части - накладные серп и молот.

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Глава Красноярска Сергей Еремин не удержался и поехал лично посмотреть, как завершается монтаж стелы на новом месте. В своем Instagram он поблагодарил всех, кто принял участие в операции по ее спасению: «С новосельем, наш дорогой талисман и символ целой эпохи! Несмотря на то, что объект находится не в черте города, считаю, что он принадлежит всем красноярцам» (подробнее).