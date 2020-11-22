Жителю Норильска грозит 5 лет за то, что он собрал в больнице все спецслужбы города

Полицейские быстро вычислили личность звонившего Фото: Мария ЛЕНЦ

42-летний житель Норильска предстанет перед судом за сообщение о ложном минировании. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Напомним, в августе в дежурную часть полиции позвонил неизвестный и сообщил, что в городской больнице находится запрещенное устройство.

- На место выехали сотрудники полиции и другие правоохранительные структуры города, - рассказали в пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю. - По итогам проведенного обследования помещения предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

Оперативники быстро установили личность звонившего. Это удалось сделать почти сразу. Когда к подозреваемому нагрянули оперативники, тот еще не успел протрезветь. Мужчина честно признался: «Был пьян, захотелось похулиганить». У него изъяли телефон, с которого был сделан звонок, а суд вынес меру пресечения: подписка о невыезде.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 5 лет.