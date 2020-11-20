В Красноярске отец в нужный момент вернулся домой и спас своего сына Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отец в нужный момент вернулся домой и спас своего сына. Иначе неизвестно бы чем завершилась история, которая произошла в начале ноября этого года на улице Инициаторов. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

4 ноября 17-летний потерпевший находился у себя в квартире, когда в нее незаконно проникли два подростка, одному из которых 16 лет, другому – 17. Они напали на молодого человека и избили, забрали у него мобильный телефон. Наверняка искали, чем бы еще поживиться, когда входная дверь отворилась и на пороге показался хозяин квартиры. Он-то, говоря языком уголовного кодекса, прессе противоправные действия подозреваемых.

Уголовное дело было заведено по статье «Грабеж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Расследование идет полным ходом.