Жительница Красноярска повезла сына на дивногорскую набережную и едва не погибла вместе с ним. Фото: пресс-служба ГИБДД

Жительница Красноярска повезла девятилетнего сына в Дивногорск, чтобы показать ему набережную. Но до цели своей поездки они так и не доехали. Можно сказать, что оба родились в рубашке и отделались ушибами и легким испугом. В пресс-службе ГИБДД города рассказали, что произошло с женщиной и ребенком на минувшие выходные на загородной трассе.

Женщина получила водительские права еще в феврале 2019 года, но автомобиля у нее не было, практики вождения как таковой – тоже. За четыре дня до ДТП, то есть в середине прошлой недели, она приобрела себе долгожданную иномарку и позвала сына в небольшое путешествие. Но по дороге не справилась с управлением, машина вылетела в кювет, затем врезалась в препятствие. Передняя часть иномарки разбита, подлежит ли она восстановлению, непонятно. Главное в этой истории то, что оба – мама и сын – были пристегнуты ремнями безопасности, это и спасло их.

В пресс-службе дорожной полиции привели статистику происшествий за 10 месяцев текущего года в Красноярске и Дивногорске: по вине водителей со стажем до 2-х лет произошло 73 ДТП, в которых 3 человека погибли и 90 получили травмы различной степени тяжести. Из-за мнимой уверенности «молодых» водителей на дорогах, чаще всего и происходят дорожно-транспортные происшествия.

Дорожные полицейские рекомендуют не забывать, что умение принять быстрое и верное решение в аварийной ситуации – это навыки, приобретаемые с годами.