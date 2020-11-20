В Красноярском крае задержали студента, охотившегося на пожилых женщин. Стоп-кадр видео

В Канске полиция задержала молодого человека, который охотился на пожилых женщин. Собственно, его интересовали не сами бабушки, а их деньги. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. В течение недели в дежурную часть обратились три местные жительницы, самой старшей 68 лет, второй 62, третьей 59. И все рассказали, что стали жертвой ограбления.

Причем обстоятельства у всех были схожими. Происходили нападения уже вечером, когда темнело, в зарельсовой части города. Нападал неизвестный в тот момент, когда женщины проходили через дворы многоэтажек. Высматривал, чтобы не было свидетелей, налетал, выхватывал сумку и убегал. Обследуя места происшествий, сыщики обратили внимание, что грабитель выбрасывал вещи на бегу, забирал только наличность.

В конце концов, установили личность нападавшего – им оказался 18-летний учащийся местного техникума. Он признался, что ему нужны были деньги на ставки в интернет-казино. Всего добыча за три ограбления составила 4 тысячи рублей – их он спустил в попытке разбогатеть. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.