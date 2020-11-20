Экс-прокурору Норильска и его брату продлили сроки ареста Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшему и.о. прокурора Норильска и его брату продлили срок содержания под стражей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого суда. Напомним, исполняющего обязанности прокурора Хаваж-Бауди Гутаева задержали в декабре 2019 года. Он обвиняется по статье «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, по предварительному сговору в крупном размере». Все это время он находился в СИЗО, сроки ареста несколько раз продлялись.

Вот и на этот раз 18 ноября Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам отделения по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, пятого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Хаваж Гутаев остается под стражей до 23 декабря.

До той же даты пробудет в следственном изоляторе и брат бывшего и.о.прокурора – Докки Гутаев. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере.