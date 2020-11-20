И снова вандалы: в Железнодорожном районе Красноярске неизвестные залили краской портреты ветеранов

И снова вандалы проявили себя в Красноярске. На сей раз сообщение пришло из Железнодорожного района. Там, в парке имени Гагарина есть Аллея победителей. На ней – фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в районе. Неизвестные разрисовали, залили черной краской лица уважаемых людей.

В пресс-службе района говорят, что краску удалось оперативно очистить, сами фотографии в целом не пострадали. Но осадок-то остался: неужели совсем у молодых людей (едва ли на такой поступок мог решиться зрелый человек) не осталось никакого уважения к ветеранам, к памяти.

В администрации района просят не оставаться равнодушными к подобному хулиганству. Наверняка кто-то видел, как портили портреты. А если и не было очевидцев на этот раз, впредь большая просьба: не проходите мимо, позвоните в полицию или в администрацию по телефону 221-72-08. Виновных привлекут к административной ответственности.