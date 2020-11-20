ВТБ в октябре увеличил продажи розничных кредитов на 40%

В октябре ВТБ увеличил объем выдачи кредитов физлицам до 174 млрд рублей. Этот результат на 6% превосходит показатели сентября нынешнего и почти на 40% – октября прошлого года. По итогам 10 месяцев ВТБ выдал розничным клиентам 1,369 трлн рублей кредитов, что на 8% превышает результат за январь-октябрь 2019 г.

Октябрь стал рекордным месяцем по продажам ипотеки. Объем сделок ВТБ на 58% превысил показатели октября 2019 г., составив почти 100 млрд рублей. Всего за 10 месяцев текущего года банк выдал более 282 тысяч ипотечных кредитов на 731 млрд рублей. Это почти на 40% больше, чем за январь-октябрь прошлого года. Более того, банку удалось уже сейчас превысить результат всего 2019 г., установив исторический рекорд по выдаче жилищных кредитов.

Продажи автокредитов ВТБ в октябре составили 9,4 млрд рублей, что также стало рекордным результатом в рамках 2020 г. По сравнению с сентябрем 2020 г. объем выдач увеличился на 21%, а с октябрем 2019-го – на 12%. Всего за 10 месяцев этого года клиенты оформили в ВТБ более 72 тыс. автокредитов на 62 млрд рублей, что пока еще ниже результатов прошлого года.

Восстанавливается и сегмент кредитования наличными. В октябре продажи кредитов ВТБ достигли 65 млрд рублей, что сопоставимо с результатами сентября нынешнего года и на 19% превышает значения октября 2019 г. Всего за десять месяцев банк выдал 900 тыс. кредитов на 581 млрд рублей.