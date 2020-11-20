Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой

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Со 2 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в банке «Открытие» предприниматели могут провести расчеты картой платежной системы «Таможенная карта» с 50% скидкой. Банк снизил в два раза тарифы для новых и текущих клиентов, которые ранее не пользовались продуктом.

Карта предназначена для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Карта позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без авансирования средств и выпуска пластиковой карты. Пользователям доступен бесплатный многофункциональный личный кабинет, с доступом к электронному декларированию и полезной отчетностью – упрощает бухгалтерский учет, сокращает операционные затраты компании.

Для удобства пользователей реализован «бесшовный» переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка.

«Виртуальная таможенная карта выпускается и обсуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-Портал». Карта активируется в режиме онлайн. Банк «Открытие» продолжает постоянно улучшать и развивать свои сервисы для удобства клиентов, эта работа для нас остается абсолютным приоритетом», - прокомментировала заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие» Татьяна Асмаковец.

Дополнительную информацию и условия обслуживания карты можно узнать на сайте банка https://www.open.ru/sme/actions?from=main_menu_sme#34.