Жительница Красноярска на фиктивных сделках с землей обманула 44 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска на фиктивных сделках с землей обманула 44 человека. Полиция завершила расследование этой масштабной аферы и доказала вину 41-летней женщины в мошенничество в особо крупном размере. Дело с обвинительным заключением уже передано в суд на рассмотрение и если там будет доказана вина, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Начнем с того, что в городе много желающих получить землю для индивидуального жилищного строительства. А вот свободной земли фактически нет. Обвиняемая возглавила жилищно-строительный кооператив и стала завлекать в него красноярцев, мечтающих о земле.

Обязательным условием было вступить в этот кооператив, уплатить членский взнос и заключить договор с организацией, которой также руководила обвиняемая. И еще внести по 30 тысяч рублей – на изготовление проекта дома. Без него, якобы, земельный участок не выделят. В период с 2017 по 2019 годы ей удалось обмануть 44 человека, общий ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Обвиняемая их попросту положила себе в карман.