Бывшего руководителя Красноярского отделения Пенсионного фонда оставили в СИЗО еще на два месяца. Фото: сайт ПФР

Бывшего руководителя Красноярского краевого отделения Пенсионного фонда оставили под арестом в следственном изоляторе еще на 2 месяца. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала представитель пресс-службы краевого суда Ирина Веселова. Меру пресечения Денису Майбороде избирали 17 ноября в Железнодорожном районном суде Красноярска.

Решение суда – оставить экс-чиновника под стражей до 19 января 2021 года включительно, говорится в сообщении. Таким образом Майборода проведет в СИЗО ровно год. Он был задержан в январе 2020 года. Следствие вменяет ему совершение преступления, предусмотренное ч.6 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».

Напомним, что в ноябре 2018 года следком возбудил уголовное дело по факту хищения 75 миллионов рублей. По нему был задержан заместитель руководителя регионального ПФ Алексей Трофимов. Его подозревают в чрезмерной трате бюджетных средств: по его распоряжению для офисных помещений было приобретено здание по цене, почти вдвое превышающей реальную. Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Затем на Трофимова завели второе уголовное дело по факту получения взятки от директора строительной фирмы. И таким образом вышли на Майбороду.