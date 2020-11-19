Заказал книгу и потерял 400 тысяч: как житель Красноярского края решил заняться инвестированием

Сбережения - на ветер..... Фото: Мария ЛЕНЦ

55-летний житель Ачинска решил заняться инвестированием, но, поскольку ни знаний, ни опыта не имел, новое дело начал с обучения: заказал в интернете книгу с тренингом.

А через некоторое время ему позвонили с неизвестного номера. Незнакомый мужчина представился сотрудником финансового отдела брокерской компании и предложил вложить денежные средства для создания брокерского счета с целью дополнительного заработка. Итогом разговора стало перечисление всей имеющейся суммы, 432 тысячи рублей, на некий счет. Надо ли говорить, что деньги были списаны мошенниками?

А несостоявшийся инвестор стал потерпевшим и обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере». Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 6 лет.