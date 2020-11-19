В Красноярском крае подвели итоги «Большого этнографического диктанта»

Территория России - дом для десятков разных народов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в этом году прошла в пятый раз и впервые - в онлайн-формате. И еще одна особенность: в этом году участники могли сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Средний балл этнографических знаний участников – 60, для Красноярского края этот показатель оказался выше, 64,7 балла.

Лидерами по количеству участников в регионах РФ стали Москва, Республика Башкортостан, Краснодарский край. Красноярский край занял четвертое место, диктант написали 85 557 человек.

Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и зарубежья. Впервые задания ЭтноДиктанта были переведены на английский и испанский языки.

Участники диктанта отвечали на 30 вопросов, 20 из которых были общими для всех, а 10 – региональными.

После прохождения Диктанта каждый участник мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов.

Правильные ответы на задания опубликованы на сайте www.miretno.ru.