В Красноярском крае подвели итоги «Большого этнографического диктанта»

Территория России - дом для десятков разных народов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в этом году прошла в пятый раз и впервые - в онлайн-формате. И еще одна особенность: в этом году участники могли сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.
Средний балл этнографических знаний участников – 60, для Красноярского края этот показатель оказался выше, 64,7 балла.
Лидерами по количеству участников в регионах РФ стали Москва, Республика Башкортостан, Краснодарский край. Красноярский край занял четвертое место, диктант написали 85 557 человек.
Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и зарубежья. Впервые задания ЭтноДиктанта были переведены на английский и испанский языки.
Участники диктанта отвечали на 30 вопросов, 20 из которых были общими для всех, а 10 – региональными.
После прохождения Диктанта каждый участник мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов.
Правильные ответы на задания опубликованы на сайте www.miretno.ru.